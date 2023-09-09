Екатеринбургский перинатальный центр признан лучшим в России

В минувшем году в двух акушерских стационарах Екатеринбургского перинатального центра медработники помогли родиться 9 439 малышам Фото: департамент информполитики
Екатеринбургский клинический перинатальный центр признан лучшим среди профильных городских учреждений России.
- За этой наградой стоит ежедневный добросовестный труд всех работников Екатеринбургского клинического перинатального центра, - отметила главный врач Екатеринбургского клинического перинатального центра Ольга Ксенофонтова.
Победитель определён по итогам работы в 2022 году междисциплинарной ассоциацией специалистов репродуктивной медицины в рамках научно-практического семинара.
Напомним, в 2019 году Екатеринбургский перинатальный центр вошел в число лучших по стране. Медучреждение заняло второе место в рейтинге по результатам исследования Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины.
Ранее коллектив Екатеринбургского клинического перинатального центра неоднократно становился лауреатом премии профессионального признания «Медицинский Олимп».
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