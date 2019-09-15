Перинатальный центр Екатеринбурга вошел в тройку лучших в России

СЕГОДНЯ 16:18 2019-09-15T16:19:51+03:00

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Екатеринбургский перинатальный центр вошел в число лучших по стране. Заведение заняло второе место в рейтинге по результатам исследования Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины. На семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контрверсии» в Сочи выступили лучшие специалисты России, где поделились опытом с коллегами.

- Мы очень рады, что коллеги так высоко оценили работу коллектива и присудили второе место Екатеринбургскому клиническому перинатальному центру. Мы гордимся результатом, быть среди лидеров приятно. Но впереди много работы, ведь нам есть к чему стремиться!» — отметил главный врач ЕКПЦ Сергей Мартиросян.

Кроме акушеров-гинекологов в этом году в Сочи отправились специалисты отделения реабилитации ЕКПЦ. Отметим, у Екатеринбургского клинического перинатального центра есть два акушерских стационара, один расположен во Втузгородке, другой находится на Химмаше.

ИСТОЧНИК KP.RU