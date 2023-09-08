Для льготников специально построили восьмиэтажный дом на улице Фрунзе. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Рекордное число детей-сирот Режа получили ключи от квартир – 64 человека стали новосёлами. Для льготников специально построили восьмиэтажный дом на улице Фрунзе. На строительство потратили 135,2 миллионов рублей из регионального бюджета.

- Через несколько лет вы сможете стать собственниками этих квартир и двигаться дальше по жизни, улучшать свои жилищные условия. Пока квартиры находятся в оперативном управлении Фонда, мы будем вам помогать решать вопросы эксплуатации, содержания и другие проблемы, - обратилась к новосёлам директор Фонда жилищного строительства Оксана Вохминцева.

Особенностью этого дома стала отдельная теплотрасса. Кроме того, по словам застройщика, в Реже такого качества и внешнего вида жильё ещё не строилось.

Ранее мы рассказывали, что в Первоуральске 90 детей-сирот получили новые квартиры в рамках государственной программы. На строительство однокомнатных квартир общей площадью около 3,2 тысячи квадратных метров выделили 165,9 миллиона рублей.

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