90 детей-сирот из Первоуральска получили новые квартиры

За всё время проведения программы новые квартиры получили более девяти тысяч человек. Фото: департамент информационной политики

В Первоуральске 90 детей-сирот получили новые квартиры в рамках государственной программы. На строительство однокомнатных квартир общей площадью около 3,2 тысяч квадратных метров выделили 165,9 миллионов рублей. В Первоуральске это уже третий многоквартирный дом, построенный специально для льготников.

- Сегодня у вас появилось собственное жильё: теперь вы можете прийти в свой уголок, порадоваться ему, пообщаться с кем-то. И я очень хочу, чтобы этот уголок со временем наполнялся уютом и комфортом, - поздравила новосёлов уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

В квартирах натяжные потолки, на полу – ламинат, хорошая звукоизоляция. На территории автономная газовая котельная, которая гарантированно обеспечит дом теплом и горячей водой. Во дворе благоустроенная детская площадка и стоянка для автотранспорта.

За всё время проведения программы новые квартиры получили более девяти тысяч человек.

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