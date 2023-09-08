Школы Екатеринбурга комплектуют мебелью, получившей премию «100 лучших товаров России»

Почти все школы и садики компания комплектует мебелью, произведенной на Урале. Фото: Атомстройкомплекс

В губернаторском лицее, строительство которого ведет компания «Атомстройкомплекс», полным ходом идет меблировка. Почти все школы и садики компания комплектует мебелью, произведенной на Урале. Она отличается высоким качеством и эргономичным дизайном, некоторые проекты отмечены федеральными наградами. Более 6 лет компания «Атомстройкомплекс» сотрудничает с уральским производителем мебели «Титан», с помощью которой укомплектованы несколько детских садов в различных районах Екатеринбурга, школа № 80 на Уралмаше, Дворец водных видов спорта и культурный центр «Эрмитаж-Урал».

– Мы передаем образовательные объекты полностью укомплектованными - от сложнейшего оборудования до столов и стульев, и стремимся создать комфортную и эффективную образовательную среду. Поэтому при выборе подрядчиков мы тщательно оцениваем качество продукции, поддерживаем местных производителей, отбираем самых лучших. Компанию «Титан» всегда отличали интересные решения и внимательное отношение к деталям, которые уже отметили на самом высоком уровне. Например, мебель для губернаторского лицея компании «Титан» в 2023 году отмечена престижной федеральной премией «100 лучших товаров России», – отметил Роман Бабушкин.

Мебелью укомплектованы несколько детских садов, школа № 80 на Уралмаше, Дворец водных видов спорта и культурный центр «Эрмитаж-Урал»

– Мебель для учебных учреждений – особая категория, для компании «Атомстройкомплекс» мы разрабатывали индивидуальный проект, в котором соединены современный дизайн, безопасность и бюджет. Это стулья и парты из специального пластика, регулируются по высоте под каждого ученика и легко передвигаются в зависимости от плана урока и вида занятий. Вся продукция сертифицирована и уже «опробована» в реальном классе, предусмотрены возможные сверхнагрузки и нештатные ситуации, – рассказал директор компании «Титан» Игорь Волков.

«Атомстройкомплекс» является постоянным подрядчиком по проектированию и строительству объектов социального назначения, в портфолио застройщика более трех десятков детских садов, а также лучшие школы города и области.