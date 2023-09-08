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НовостиНедвижимость8 сентября 2023 8:41

В сквере Ноябрьска появятся амфитеатр и музей камней

Также общественное место оборудуют необходимой инфраструктурой
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
В сквере появится несколько локаций для местных жителей

В сквере появится несколько локаций для местных жителей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре I жилого района на улице Дружбы в Ноябрьске построят сквер с амфитеатром и музеем камней. Проект сквера разработают этой осенью. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Также в сквере появятся велодорожки, тротуары для пешеходов, качели, лавочки, детские и спортивные площадки, Wi-Fi. Кроме этого здесь оборудуют специальные места для выгула собак.

Рядом со сквером для посетителей оборудуют парковку и построят кофейню.

Отметим, что сейчас завершается процесс благоустройства парка Энгельса на пересечении улиц Бажова и Малышева в Екатеринбург. Это общественное пространство полностью преобразилось.