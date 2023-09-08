В Екатеринбурге пройдет забег на небоскреб «Высоцкий»

Финиш соревнований пройдет на 52 втором этаже Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге вновь пройдет забег на небоскреб «Высоцкий». Соревнование пройдет 9 сентября впервые после четырехлетнего перерыва.

Участники должны будут преодолеть 1137 ступенек и 52 этажа, а финиш пройдет на смотровой площадке, на высоте 186 метров.

- Действующий абсолютный рекорд скорости восхождения на Высоцкий составляет 4 минуты 42 секунды и принадлежит учителю физкультуры из Первоуральска — Ивану Кузнецову. Покорится ли он новым любителям спорта, станет ясно уже завтра, - рассказывают организаторы забега.

Открытие стартового городка планируется в 9 часов утра, а старт первых участников пройдет в 10:00. Окончание мероприятия планируется в 14:00.

Предыдущий забег прошел в 2019 году. Тогда среди запоминающихся участников был пожарный Антон Мальцев, который отважился подняться на 52 этаж небоскреба в полной экипировке спасателя, а она весит около 50 килограмм.

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