Как спортсмены штурмовали небоскреб: в Екатеринбурге прошел «Забег на Высоцкий»

В Екатеринбурге сегодня снова было по-спортивному жарко - десятки бегунов отважились покорить один из самых высоких небоскребов города, «Высоцкий». Мужчин и женщин разделили на две отдельные категории. Всем желающим было представлено две категории вертикального забега - на 28 этажей и на 52 этажа.

Да, сегодня у "Высоцкого" действительно людно. Фото: Олег Галимов

Кто-то участвовал в мероприятии уже несколько лет, а для кого-то это было первым покорением вершины. Одним из самых запоминающихся бегунов стал пожарный Антон Мальцев, который отважился на забег в 52 этажа в полной экипировке. Ему, кстати, дали очень символичный номер - 112. По его словам, стандартный набор обмундирования спасателя составляет 40-50 килограмм, в зависимости от ситуации.

- Знаете, для меня, как для пожарного, это испытание, проверка себя на прочность, - рассказал Антон. - И здесь, сейчас, как раз подвернулся удобный случай.

В забеге принимал участие даже пожарный - в полной экипировке! Фото: Олег Галимов

Победителем среди мужчин оказался учитель физкультуры из Первоуральска Иван Кузнецов. Кстати, первым он финиширует уже второй год подряд. В прошлый раз ему удалось преодолеть дистанцию всего за 4 минуты и 42 секунды, в этот раз свой рекорд он побыть не смог: его время составило 4 минуты и 47 секунд.

- Честно - не расстроился, потому что не было такой мотивации, как в прошлом году, - поделился с корреспондентом «Комсомолки» Иван. - В этом году не было сильных соперников не было… Правда, может, и были - просто я о них не знал.

Спортсмен отметил, что какого-то определенного сложного отрезка для него не было, все было «равно тяжело». Кстати, как и многие на марафоне, он перепрыгивал ступеньки, чтобы сэкономить время.

Абсолютным победителем в марафоне среди мужчин второй год подряд стал Иван Кузнецов. Фото: Олег Галимов

Среди женщин в забеге на 52 этажа победительницей стала Любовь Новгородцева. Ее время составило 6 минут и 3 секунды - она побила свой личный рекорд!

Победителями полумарафона среди мужчин стал Егор Круглов, пробежав дистанцию за 2 минуты и 30 секунд, а среди женщин - Лилиана Юнусова со временем в 3 минуты и 28 секунд.