Камышлову и Туринску направят около 238 млн рублей на строительство газопровода

Свердловская область получила еще 634 миллиона рублей на газификацию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Камышлову и Туринску направят около 238 миллионов рублей на строительство газопровода. Соответствующее решение принял глава региона Евгений Куйвашев на заседании правительства.

На строительство газопровода высокого давления поселок Пышма - поселок Первомайский - город Камышлов направят более 233,3 миллиона рублей. Его протяженность составит 25,5 километра.

Еще почти 4,6 миллиона направлено на строительство распределительной сети газоснабжения в Туринске, что позволит перевести на природный газ семь многоквартирных домов, где проживает 514 человек. Здания расположены на улицах Чкалова, Железнодорожной и Горького.

Напомним, ранее мы писали, что Свердловская область получила еще 634 миллиона рублей на газификацию. На эти деньги трубы будут подведены к границам земельных участков на шести территориях - в Екатеринбурге, Арамиле, Алапаевском районе, Сысертском, Невьянском и Горноуральском городских округах.

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