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НовостиОбщество7 сентября 2023 7:21

Камышлову и Туринску направят около 238 млн рублей на строительство газопровода

Соответствующее решение принято на заседании правительства
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Свердловская область получила еще 634 миллиона рублей на газификацию

Свердловская область получила еще 634 миллиона рублей на газификацию

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Камышлову и Туринску направят около 238 миллионов рублей на строительство газопровода. Соответствующее решение принял глава региона Евгений Куйвашев на заседании правительства.

На строительство газопровода высокого давления поселок Пышма - поселок Первомайский - город Камышлов направят более 233,3 миллиона рублей. Его протяженность составит 25,5 километра.

Еще почти 4,6 миллиона направлено на строительство распределительной сети газоснабжения в Туринске, что позволит перевести на природный газ семь многоквартирных домов, где проживает 514 человек. Здания расположены на улицах Чкалова, Железнодорожной и Горького.

Напомним, ранее мы писали, что Свердловская область получила еще 634 миллиона рублей на газификацию. На эти деньги трубы будут подведены к границам земельных участков на шести территориях - в Екатеринбурге, Арамиле, Алапаевском районе, Сысертском, Невьянском и Горноуральском городских округах.

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