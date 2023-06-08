Свердловская область получила 634 миллиона рублей на газификацию

Жителями подано более 71 тысяч заявок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область получила еще 634 миллиона рублей на газификацию. На эти деньги трубы будут подведены к границам земельных участков на шести территориях - в Екатеринбурге, Арамиле, Алапаевском районе, Сысертском, Невьянском и Горноуральском городских округах.

- Всего программа социальной газификации реализуется в 61 муниципалитете Свердловской области. В настоящий момент создана техническая возможность по подключению к уже построенным газовым сетям для почти 57,5 тысячи частных домов, - рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Кроме того, по его данным, жителями подано более 71 тысячи заявок, из которых более 51,1 тысячи уже принято в работу. Из них к более чем 23,9 тысячи земельных участков уже подведены газопроводы, а 9 455 домов уже получили газ.

Напомним, ранее мы писали, что Свердловской области выделили еще 900 миллионов рублей на газификацию 13 городов. Дополнительные средства на эти цели получат в Верхней Туре, Артемовском, Режевском и Кировградском ГО, Верхотурье, Староуткинске, Нижнем Тагиле, Краснотурьинске, Серове, Каменске-Уральском, Камышлове и Ревде. На эти деньги построят новые газораспределительные сети.

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