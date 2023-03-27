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НовостиОбщество27 марта 2023 11:29

Свердловской области выделили еще 900 миллионов рублей на газификацию

На эти деньги построят новые газораспределительные сети
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
На эти деньги построят новые газораспределительные сети

На эти деньги построят новые газораспределительные сети

Фото: Олег ЗОЛОТО

Свердловской области выделили еще 900 миллионов рублей на газификацию 13 городов. Дополнительные средства на эти цели получат в Верхней Туре, Артемовском, Режевском и Кировградском ГО, Верхотурье, Староуткинске, Нижнем Тагиле, Краснотурьинске, Серове, Каменске-Уральском, Камышлове и Ревде.

На эти деньги построят новые газораспределительные сети.

- Такой масштабной газификации у нас еще никогда не было. Губернатор не раз отмечал, что одинаково комфортно должны жить и горожане, и жители малых населенных пунктов. Газификация - как раз этот элемент комфорта, - отметил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.

Ранее в Свердловской области увеличили размер максимальной субсидии для льготников при подключении частных домов к газу. Теперь по социальной программе они смогут претендовать на компенсацию в размере 250 тысяч рублей.