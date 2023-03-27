На эти деньги построят новые газораспределительные сети Фото: Олег ЗОЛОТО

Свердловской области выделили еще 900 миллионов рублей на газификацию 13 городов. Дополнительные средства на эти цели получат в Верхней Туре, Артемовском, Режевском и Кировградском ГО, Верхотурье, Староуткинске, Нижнем Тагиле, Краснотурьинске, Серове, Каменске-Уральском, Камышлове и Ревде.

На эти деньги построят новые газораспределительные сети.

- Такой масштабной газификации у нас еще никогда не было. Губернатор не раз отмечал, что одинаково комфортно должны жить и горожане, и жители малых населенных пунктов. Газификация - как раз этот элемент комфорта, - отметил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.

Ранее в Свердловской области увеличили размер максимальной субсидии для льготников при подключении частных домов к газу. Теперь по социальной программе они смогут претендовать на компенсацию в размере 250 тысяч рублей.