В Свердловской области увеличили размер компенсации при подключении частных домов к газу

Примечательно, что это уже второе повышение размера компенсации за полгода Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области увеличили размер максимальной субсидии для льготников при подключении частных домов к газу. Теперь по социальной программе они смогут претендовать на компенсацию в размере 250 тысяч рублей.

Примечательно, что это уже второе повышение размера компенсации за полгода: в декабре 2022 года размер субсидии увеличили с 70 до 100 тысяч рублей.

- На поддержку в размере 250 тысяч рублей могут рассчитывать работники бюджетной сферы в сельской местности, а также семьи льготников, доход на одного человека в которых не превышает один минимальный размер оплаты труда, - уточнили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Для остальных категорий он останется на уровне 100 тысяч рублей. При этом в регионе последовательно увеличивается список льготников для социальной газификации – в него входят жители с низким доходом, ветераны и пенсионеры.

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