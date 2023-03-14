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НовостиОбщество14 марта 2023 12:59

В Свердловской области увеличили размер компенсации при подключении частных домов к газу

Теперь по социальной программе льготники смогут претендовать на компенсацию в размере 250 тысяч
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Примечательно, что это уже второе повышение размера компенсации за полгода

Примечательно, что это уже второе повышение размера компенсации за полгода

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области увеличили размер максимальной субсидии для льготников при подключении частных домов к газу. Теперь по социальной программе они смогут претендовать на компенсацию в размере 250 тысяч рублей.

Примечательно, что это уже второе повышение размера компенсации за полгода: в декабре 2022 года размер субсидии увеличили с 70 до 100 тысяч рублей.

- На поддержку в размере 250 тысяч рублей могут рассчитывать работники бюджетной сферы в сельской местности, а также семьи льготников, доход на одного человека в которых не превышает один минимальный размер оплаты труда, - уточнили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Для остальных категорий он останется на уровне 100 тысяч рублей. При этом в регионе последовательно увеличивается список льготников для социальной газификации – в него входят жители с низким доходом, ветераны и пенсионеры.

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