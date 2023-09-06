В два новых общежития вселятся 2500 студентов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Студентов УрФУ начнут заселять в общежития в Новоскольцовском 14 сентября. Об этом сообщил ректор Виктор Кокшаров.
- Сейчас их передают вузу в режиме наследия Международного фестиваля университетского спорта, - рассказали в telegram-канале вуза.
В два новых общежития вселятся 2500 студентов.
Напомним, 19 июня стало известно, что старшекурсники уральского вуза запустили петицию против переселения в общежития в микрорайоне Новокольцовский на окраине Екатеринбурга. Однако позже, когда они осмотрели свои будущие комнаты, а власти пообещали автобусы, студенты сменили настрой.
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