В два новых общежития вселятся 2500 студентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Студентов УрФУ начнут заселять в общежития в Новоскольцовском 14 сентября. Об этом сообщил ректор Виктор Кокшаров.

- Сейчас их передают вузу в режиме наследия Международного фестиваля университетского спорта, - рассказали в telegram-канале вуза.

В два новых общежития вселятся 2500 студентов.

Напомним, 19 июня стало известно, что старшекурсники уральского вуза запустили петицию против переселения в общежития в микрорайоне Новокольцовский на окраине Екатеринбурга. Однако позже, когда они осмотрели свои будущие комнаты, а власти пообещали автобусы, студенты сменили настрой.

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