Заключенные тагильской колонии записали клип на песню Bon Jovi

Фото: скриншот с видео

Заключенные тагильской ИК-5 записали клип на песню Bon Jovi. Жизнеутверждающее видео сняли к Всемирному дню предотвращения суицида, который отмечается 10 сентября.

- В ИК-5 при поддержке психологической лаборатории творческие коллективы клуба, телестудии и музыкальных кружков написали кавер на известную песню с «It`s my life» и сняли клип под названием «Жизнь одна» к проведению ежегодной акции «Жизнь», - рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

В клипе мужчине приходит письмо от женщины. Она написала, что не будет его больше ждать и расстается с ним. После этого мужчину ничего не радует, он не хочет ничем заниматься. Клип становится черно-белым. Он даже думает о суициде, но его образумливает его двойник. И мужчина возвращается к обычной жизни, осознавая, как она ему дорога.

Напомним, в прошлом году заключенные исправительной колонии № 5 из Нижнего Тагила сняли забавный мотивационный ролик против совершения суицида. Мини-фильм также создали в рамках проведения месячной акции «Жизнь». Сюжет постановки строился на диалоге двух мужчин, переодетых в костюмы ромашек. Один из героев - это веселый оптимист, второй же - полная ему противоположность. На протяжении двух минут «цветы» ведут дискуссию в стихах о плюсах и минусах жизни.

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