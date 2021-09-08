Жизнь прекрасна: уральские заключенные сняли мотивационный фильм против совершения суицида

Фото: ГУФСИН по Свердловской области

В Свердловской области заключенные исправительной колонии № 5 из Нижнего Тагила сняли забавный мотивационный ролик против совершения суицида. Мини-фильм создали в рамках проведения месячной акции «Жизнь». Оказалось, что в создании видеоролика принимали участие профессиональные психологи, целью которых было донести до простого человека не спешить с роковым решением, подумать и обратиться к неравнодушным окружающим людям.

Сюжет постановки строится на диалоге двух мужчин, переодетых в костюмы ромашек. Один из героев – это веселый оптимист, второй же – полная ему противоположность. На протяжении двух минут «цветы» ведут дискуссию в стихах о плюсах и минусах жизни.

- Бывает, страшно всем – в жизни моей полно проблем – проблемы есть у всех, дружок, спроси совета, вот шажок, - декламируют актеры.

Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Под конец перфоманса оптимисту все же удается убедить своего депрессивного товарища в бессмысленности его эмоционального решения, и они в один голос скандируют: жизнь – не фигня, она прекрасна!

- Данный ролик создан для трансляции по кабельному телевидению, а также для использования в групповой работе с осужденными, в рамках профилактики деструктивного поведения, - уточняют в ГУФСИН России по Свердловской области.

Уральские заключенные частенько создают различные работы на социальные темы. Например, недавно они записали очередное рэп-творение. Оно посвящено рассказу о «вреде» сотовых. Все дело в том, что обитателям колоний запрещено пользоваться гаджетами, которые уже давно стали привычной частью современной жизни.