Поисковый отряд продолжает поиск тех, кто не найден Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области продолжается поиск 10 человек, пропавших в августе. Об этом рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт». Всего к волонтерам за месяц поступило 152 заявки. Найдены живыми - 116 человек, найдены погибшими - 4 человека, найдены родные у потерявшихся и доставлены домой - 15 человек, было отказано в поиске по 6 заявкам. Кроме того, родные одного человека были отправлены в «Жди Меня».

- Август оказался очень щедр на дары природы, а, следовательно, количество пропавших людей увеличилось относительно других месяцев. Люди продолжают теряться и в городе, и в лесах. В этом месяце увеличилось количество обратных поисков, это когда мы ищем не пропавших людей, а их родственников, - поделились волонтеры.

Поисковый отряд продолжает поиск тех, кто не найден. Волонтеры распространяю ориентировки, проверяют свидетельства.

Напомним, ранее мы писали про 7 детей, которые бесследно пропали в нашем регионе.

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