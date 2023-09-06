Поисковый отряд продолжает поиск тех, кто не найден
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области продолжается поиск 10 человек, пропавших в августе. Об этом рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт». Всего к волонтерам за месяц поступило 152 заявки. Найдены живыми - 116 человек, найдены погибшими - 4 человека, найдены родные у потерявшихся и доставлены домой - 15 человек, было отказано в поиске по 6 заявкам. Кроме того, родные одного человека были отправлены в «Жди Меня».
- Август оказался очень щедр на дары природы, а, следовательно, количество пропавших людей увеличилось относительно других месяцев. Люди продолжают теряться и в городе, и в лесах. В этом месяце увеличилось количество обратных поисков, это когда мы ищем не пропавших людей, а их родственников, - поделились волонтеры.
Поисковый отряд продолжает поиск тех, кто не найден. Волонтеры распространяю ориентировки, проверяют свидетельства.
Напомним, ранее мы писали про 7 детей, которые бесследно пропали в нашем регионе.
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