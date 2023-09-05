В Екатеринбурге переделают проект благоустройства сквера на улице Амундсена

В Екатеринбурге планируют переделать проект благоустройства сквера на улице Амундсена Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге планируют переделать проект благоустройства сквера на улице Амундсена. Первоначальный эскиз был разработан в 2019 году. Однако исходя из запросов населения, и на фоне растущих цен на стройматериалы, власти решили изменить проект.

- Многие горожане используют зеленую зону как место отдыха, по нему же проходит большое количество пешеходных маршрутов от дома до работы или школы. Поэтому благоустройство этого пространства – задача, которую необходимо выполнить, - сообщил мэр города Алексей Орлов на объезде Ленинского района.

На территории сквера уложат 4 тысячи квадратных метров дорожек, а вдоль них установят урны, лавки и 73 фонаря. По завершении благоустройства сквер озеленят.

Ранее мы рассказывали, что в Екатеринбурге почти благоустроили парк Энгельса. В обновленном виде его откроют уже в конце сентября.

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