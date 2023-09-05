На Урале будут судить водителя автобуса, сбившего насмерть девятилетнюю девочку

Следствие считает, что ребенок погиб по вине водителя Фото: ГИБДД Свердловской области

Прокуратура направила в суд дело водителя автобуса, сбившего насмерть девятилетнюю девочку 29 мая 2023 года в Верхней Пышме. 62-летнего уроженца иностранного государства обвиняют по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

- В результате нарушения водителем правил дорожного движения девочка скончалась на месте дорожно-транспортного происшествия от сочетанной механической травмы головы, туловища и конечностей, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

По версии следствия, мужчина за рулем НефАЗа при повороте направо не убедился в безопасности маневра, не уступил дорогу девочке-пешеходу и наехал на нее.

Ранее сообщалось, что девочка бежала по дороге с лимонадом и мороженым. Увидев автобус, она попыталась уйти с дороги, но наезда избежать не получилось. Мама девочки утверждала, что дочь пошла гулять вместе с подругой и ей был хорошо знаком этот маршрут.

Уголовное дело направлено в Верхнепышминский городской суд.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru