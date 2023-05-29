Стали известны подробности аварии в Верхней Пышме, где водитель автобуса насмерть сбил ребенка

Девочка погибла на месте. Фото: ГИБДД по Свердловской области

В Верхней Пышме произошло жуткое ДТП, в результате которого погибла девятилетняя девочка. Ребенок скончался на месте до прибытия скорой помощи. Авария случилась днем 29 мая на Успенском проспекте. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.

Автобус сбил девочку, когда та переходили дорогу по пешеходному переходу. Она двигалась на разрешающий сигнал светофора. Однако по словам 62-летнего водителя, он не заметил ребенка на дороге. Его заставил остановиться только крик кондуктора.

- Кондуктор пояснила сотрудникам Госавтоинспекции, что в момент ДТП она находились в задней части автобуса, в салоне было два пассажира. Она видела приближающуюся к автобусу девочку, в этот момент она передавала пассажирам билеты, увидела, что водитель не остановился, выглянула в открытое окно, увидела девочку под колесами и закричала об этом водителю, - рассказали в ГИБДД.

Ребенок попытался уйти от столкновения. Фото: ГИБДД по Свердловской области

Автоинспекторам удалось выяснить, что водитель имеет стаж вождения 21 год. Ранее он не нарушал ПДД. На момент аварии мужчина был трезв, а автобус исправен. Очевидцы рассказали, что девочка была одна. Она бежала по дороге с лимонадом и мороженым. Увидев автобус, ребенок попытался уйти с дороги, но столкновения избежать не получилось. Мама девочки утверждает, что ребенок пошел гулять вместе с подругой. Она отметила, что школьнице был хорошо знаком этот маршрут.

- По факту ДТП сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ, - добавили в областной Госавтоинспекции.

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