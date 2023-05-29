В Верхней Пышме автобус насмерть сбил девочку

ЧП случилось вечером 29 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Пышме вечером 29 мая произошло жуткое ДТП. На пешеходном переходе пассажирский автобус сбил ребенка. Девочка скончалась еще до приезда скорой помощи. При этом она шла на зеленый свет.

- В 17:04 по адресу Успенский проспект, 127, водитель маршрутного автобуса маршрута №108, двигаясь по улице Огнеупорщиков при повороте направо на проспект Успенский не пропустил девочку, которая двигалась по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, - раскрыли подробности инцидента в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Девочка получила серьезные травмы, из-за чего скончалась на месте. Личность погибшего ребенка на момент публикации устанавливается.

В другом ДТП, которое случилось утром 29 мая, обошлось без жертв. Массовая авария случилась в районе Академический в Екатеринбурге.

На кадрах видно, что водитель кроссовера на скорости пытается проскочить вперед едущих машин, задевает грузовик, поворачивающий налево, и улетает в припаркованные машины. От удара кроссовер переворачивается в воздухе.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru