В Екатеринбурге водитель кроссовера устроил массовое ДТП

Фото: telegram-канал «Злой Екатеринбург»

В Академическом районе Екатеринбурга на улице Академика Вонсовкого утром 29 мая произошло массовое ДТП. Авария попала на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, что водитель кроссовера на скорости пытается проскочить вперед едущих машин, задевает грузовик, поворачивающий налево, и улетает в припаркованные машины. От удара кроссовер переворачивается в воздухе.

В жуткой аварии чудом никто не пострадал. В городском отделении пропаганды ГИБДД «КП-Екатеринбург» подтвердили эту информацию.

- Вонсовского, 19. Столкновение пяти машин. Без пострадавших, - сообщили в ГИБДД Екатеринбурга.

Фото: telegram-канал «Злой Екатеринбург»

Напомним, вечером 26 мая на Химмаше произошла авария с участием трех легковых машин: Volkswagen, Renault и KIA. ДТП случилось на улице Косарева. В массовой аварии пострадали три человека. Их госпитализировали в городскую клинически больницу №36.