В Екатеринбурге в массовом ДТП пострадали три человека

На улице Косарева столкнулись три авто. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

В Екатеринбурге на Химмаше произошла авария с участием трех легковых машин: Volkswagen, Renault и KIA. ДТП случилось на улице Косарева вечером 26 мая. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в Госавтоинспекции города.

В аварии пострадали три человека. Они получили различные травмы. Людей госпитализировали в городскую клинически больницу №36. Из-за аварии произошло скопление транспорта.

- Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей быть особо внимательными при управлении ТС, а также строго соблюдать ПДД, безопасную дистанцию и боковой интервал, - отметили в ГИБДД.

Пострадавших госпитализировали. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

Ранее под Екатеринбургом грузовик сбил велосипедистку и легковушку, которая ее сопровождала. Фура протаранила автомобиль, который прикрывал девушку от потока машин. Спортсменка, ехавшая на велосипеде, получила сильные травмы, в том числе перелом таза.

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