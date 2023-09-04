Из-за непогоды задержали рейс Сочи-Екатеринбург

Рейс Сочи - Екатеринбург авиакомпании «Smartavia» задержали на полтора часа из-за непогоды на черноморском побережье Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рейс Сочи - Екатеринбург авиакомпании «Smartavia» задержали на полтора часа из-за непогоды на черноморском побережье. Люди должны были вылететь с Юга 4 сентября в 22:40, однако пока вылет планируется на 00:15 местного времени.

- Аэропорт Сочи работает по фактической погоде. Возможны корректировки времени вылета, в связи со сложными метеоусловиями на черноморском побережье, - сообщают в социальных сетях аэропорта Сочи.

Ранее мы рассказывали про большие задержки самолетов, летевших в Турцию и из нее. Ассоциация Туроператоров России направляла запрос в Red Wings. По их данным в компании авиаперевозчика уточнили, что причиной задержки рейса из Антальи стала техническая неисправность самолёта. Рейс в обратную сторону, из Екатеринбурга, задерживался веерно, в связи с поздним прибытием воздушного судна.

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