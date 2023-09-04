В Горном Щите водитель Kia влетел в забор и погиб

Водитель вылетел с дороги Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Горном Щите утром 4 сентября 42-летний водитель Kia влетел в забор и погиб. Авария произошла около дома №16 по улице Буденного.

- По предварительной информации, водитель Kia Ceed не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства и допустил съезд с дороги с последующим наездом на препятствие (забор), - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Госавтоинспекторами установлено, что мужчина ездил за рулем 16 лет.

На место ДТП для установления предварительных причин аварии выезжали руководители Госавтоинспекции Екатеринбурга. По факту произошедшего проводится расследование.

Напомним, ранее в Екатеринбурге 17-летняя девушка впала в кому после жуткой аварии. ДТП произошло 3 сентября. Она села за руль «девятки», не имея водительских прав. Девушка не справилась с управлением и на большой скорости влетела в столб.

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