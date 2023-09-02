Блогер Егор Шип купил песню у «РукиВверх!», чтобы исполнить в Екатеринбурге

Егор Шип выступил на фестивале "Верный отличник"
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Популярный среди молодежи блогер Егор Шип на концерте в Екатеринбурге признался, что купил хит группы «РукиВверх!» «18 мне уже». Артист 2 сентября выступил на фестивале «Верный отличник» в Парке Маяковского.
- Я хочу обратиться ко взрослым. Родители, я уверен, что до сегодняшнего дня вы не знали ни одной моей песни. Поэтому специально для вас я купил эту песню у Сергея Жукова, я хочу, чтобы все пели вместе со мной! – заявил Егор Шип со сцены фестиваля.
В какую сумму блогеру обошлась такая покупка, он не рассказал. Идею молодой звезды оценили: тысячи зрителей стали дружно петь всем известные строчки из песни.
Ведущими «Верного отличника» стали шоумен Владимир Маркони и видеоблогер Ида Галич. На концерте выступят помимо Егора Шипа Мари Краймбрери, Валя Карнавал и другие артисты. В конце фестиваля зрителей ждет праздничный салют.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru