Блогер Егор Шип купил песню у «РукиВверх!», чтобы исполнить в Екатеринбурге

Егор Шип выступил на фестивале "Верный отличник" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Популярный среди молодежи блогер Егор Шип на концерте в Екатеринбурге признался, что купил хит группы «РукиВверх!» «18 мне уже». Артист 2 сентября выступил на фестивале «Верный отличник» в Парке Маяковского.

- Я хочу обратиться ко взрослым. Родители, я уверен, что до сегодняшнего дня вы не знали ни одной моей песни. Поэтому специально для вас я купил эту песню у Сергея Жукова, я хочу, чтобы все пели вместе со мной! – заявил Егор Шип со сцены фестиваля.

В какую сумму блогеру обошлась такая покупка, он не рассказал. Идею молодой звезды оценили: тысячи зрителей стали дружно петь всем известные строчки из песни.

Ведущими «Верного отличника» стали шоумен Владимир Маркони и видеоблогер Ида Галич. На концерте выступят помимо Егора Шипа Мари Краймбрери, Валя Карнавал и другие артисты. В конце фестиваля зрителей ждет праздничный салют.

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