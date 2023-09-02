«Не протолкнуться!»: в Екатеринбурге на фестивале с Мари Краймбрери и Валей Карнавал собрались огромные толпы

Ведущими праздничного концерта стали Ида Галич и Владимир Маркони Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Парке Маяковского 2 сентября проходит масштабный фестиваль «Верный отличник». По данным организаторов, мероприятие уже посетили около 20 тысяч человек.

- Этот праздник посвящен всем отличникам Свердловской области. В течение года ребята заполняли анкеты, чтобы сегодня принять участие в розыгрыше призов и посетить праздничный концерт, - рассказали «КП-Екатеринбург» организаторы.

Фстиваль только начался, но горожане уже толпами пришли на праздник Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ведущими мероприятия стали шоумен Владимир Маркони и видеоблогер Ида Галич. На концерте выступят Мари Краймбрери, Валя Карнавал, Егор Шип и другие артисты. В конце фестиваля зрителей ждет праздничный салют.

Ведущие уже развлекают гостей Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы с мужем ждем Мари Крайбрери. Дети еще Валю Карнавал хотят послушать, все время ее в интернете смотрят. Но чем ближе к вечеру, тем больше собирается толпа. Сейчас вот уже у сцены не протолкнуться, - поделилась впечатлениями зрительница.

Партнеры проекта в зоне фестиваля проводят дегустацию еды и напитков.

- Практически к каждой стойке скапливается огромная очередь из 30-40 человек, - рассказывают гости фестиваля.

Партнеры проекта в зоне фестиваля проводят дегустацию еды и напитков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мероприятие проходит в Екатеринбурге впервые, но планируется, что станет ежегодным.

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