«Не протолкнуться!»: в Екатеринбурге на фестивале с Мари Краймбрери и Валей Карнавал собрались огромные толпы

Ведущими праздничного концерта стали Ида Галич и Владимир Маркони
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Парке Маяковского 2 сентября проходит масштабный фестиваль «Верный отличник». По данным организаторов, мероприятие уже посетили около 20 тысяч человек.
- Этот праздник посвящен всем отличникам Свердловской области. В течение года ребята заполняли анкеты, чтобы сегодня принять участие в розыгрыше призов и посетить праздничный концерт, - рассказали «КП-Екатеринбург» организаторы.
Фстиваль только начался, но горожане уже толпами пришли на праздник
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Ведущими мероприятия стали шоумен Владимир Маркони и видеоблогер Ида Галич. На концерте выступят Мари Краймбрери, Валя Карнавал, Егор Шип и другие артисты. В конце фестиваля зрителей ждет праздничный салют.
Ведущие уже развлекают гостей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- Мы с мужем ждем Мари Крайбрери. Дети еще Валю Карнавал хотят послушать, все время ее в интернете смотрят. Но чем ближе к вечеру, тем больше собирается толпа. Сейчас вот уже у сцены не протолкнуться, - поделилась впечатлениями зрительница.
Партнеры проекта в зоне фестиваля проводят дегустацию еды и напитков.
- Практически к каждой стойке скапливается огромная очередь из 30-40 человек, - рассказывают гости фестиваля.
Партнеры проекта в зоне фестиваля проводят дегустацию еды и напитков
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Мероприятие проходит в Екатеринбурге впервые, но планируется, что станет ежегодным.
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