В Екатеринбурге сломалась часть медиаэкрана на улице Вайнера

Экран установили летом 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге перестала работать часть огромного мультимедийного экрана на улице Вайнера. Поломку заметили вечером 1 сентября, писал портал 66.RU.

Как пишет портал, в День знаний работать перестала примерно треть экрана. На остальной его части трансляция яркого цветомузыкального шоу продолжалась. На данный момент, о причинах поломки неизвестно.

Медиаэкран на главной пешеходной улице установили в августе специально ко Дню города. Открытие прошло 12 августа, в День строителя. Медиаэкран стал подарком от компании «Сима-Ленд» к 300-летию Екатеринбурга.

На экране транслировались яркие исторические видеосюжеты под мировые хиты, а также голограммы салюта и звездного неба.

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