Фото: проектная документация

В центре Екатеринбурга установят медиаэкран. От Вайнера до проспекта Малышева протянется гигантский объект. Заказчиком проекта станет «Сима-Ленд». Информация об этом появилась на сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области.

Объект планируют установить в центре город в честь 300-летия Екатеринбурга. На экране будут отображаться различные исторические сюжеты, салюты и звездное небо. На проект уже выдано положительное заключение.

- На основании изложенного можно сделать вывод, что осуществление деятельности при производстве работ по устройству временных конструкций медиаэкрана в рамках реализации проекта реализации проекта «г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 16. Медиаэкран», не оказывает прямое или косвенное воздействие на сохранность объектов культурного наследия регионального значения, - сообщается на сайте управления.

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