Фото: проектная документация
В центре Екатеринбурга установят медиаэкран. От Вайнера до проспекта Малышева протянется гигантский объект. Заказчиком проекта станет «Сима-Ленд». Информация об этом появилась на сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области.
Объект планируют установить в центре город в честь 300-летия Екатеринбурга. На экране будут отображаться различные исторические сюжеты, салюты и звездное небо. На проект уже выдано положительное заключение.
- На основании изложенного можно сделать вывод, что осуществление деятельности при производстве работ по устройству временных конструкций медиаэкрана в рамках реализации проекта реализации проекта «г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 16. Медиаэкран», не оказывает прямое или косвенное воздействие на сохранность объектов культурного наследия регионального значения, - сообщается на сайте управления.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru