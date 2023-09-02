Второй убийца инвалида Дмитрия Рудакова из Березовского погиб на СВО

Похороны прошли в поселке Тамала. Фото: тамалинская газета "Организатор"

Стало известно о гибели Константина Кудленка из Березовского. В возрасте 20-ти лет он погиб в зоне СВО. Его похоронили в поселке Тамала Пензенской области в начале марта этого года. В Пензенскую область перебралась его семья из Березовского.

- в Тамале проводили в последний путь участника военной спецоперации Константина Кудленок, погибшего в бою под Бахмутом, - пишет тамалинская газета «Организатор» на официальной странице во «Вконтакте».

Константин Кудленок до того, как отправиться на спецоперацию, отбывал срок в колонии. Парня признали виновным в убийстве 20-летнего инвалида Дмитрия Рудакова в Березовском. Кудленок получил самый большой срок из всей банды, которая жестоко избила Дмитрия. Недавно в Березовском прошли похороны еще одного соучастника в убийстве инвалида. Александр Кашников также погиб в зоне СВО.

Напомним ,20-летний Дмитрий Рудаков погиб в Березовском в августе 2018 года. Компания подростков из пяти человек в возрасте от 13 до 16 лет позвала его за гаражи. Там его жестоко избили бейсбольной битой и ножками от стула. Парень скончался от травм головы.

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