Александр Кашников из Березовского погиб в зоне спецоперации Фото: Александр КОЦ

Во вторник, 22 августа, в Березовском прошли похороны Александра Кашникова, погибшего в зоне специальной военной операции в конце июля.

Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в пресс-службе администрации Березовского.

- Администрация выразила соболезнования во время гражданской панихиды, - рассказали в мэрии Березовского.

Напомним, что Александр Кашников приобрел печальную славу после резонансного убийства 20-летнего инвалида Дмитрия Рудакова. Все произошло 10 августа 2018 года в Березовском. Компания подростков из пяти человек в возрасте от 13 до 16 лет, среди которых была девочка, позвала Дмитрия за гаражи. Там над ним начали издеваться и жестоко избивать. Подростки били инвалида бейсбольной битой и ножками от стула. Дмитрий скончался от травм головы.

Одним из участников убийства являлся Александр Кашников. Юных убийц приговорили к срокам от восьми с половиной до девяти лет воспитательной колонии. Единственная девочка в компании, снимавшая убийство на телефон и также участвовавшая в избиении, избежала уголовной ответственности в силу возраста. На тот момент ей было 13 лет. В соответствии с законодательством к уголовной ответственности могут быть привлечены только лица, достигшие 14-летнего возраста.