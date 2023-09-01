В Первоуральске женщина съехала с дороги и перевернулась на забор частного дома

Volkswagen въехал в забор частного дома и перевернулся на чужие грядки. Фото: ГИБДД Свердловской области

В Первоуральске женщина из-за дождя не вписалась в поворот и выехала с дороги. Правда потом ее Volkswagen въехал в забор частного дома и перевернулся на чужие грядки. А ведь 35-летняя женщина всего лишь выбрала неправильную скорость для поворота в дождь. ДТП произошло на 336 километре трассы «Пермь-Екатеринбург».

- Водитель доставлена с травмами в городскую больницу города Первоуральска, после осмотра медиками отпущена домой, - сообщили в ГИБДД Свердловской области.

На месте ДТП сотрудники полиции составили процессуальные документы, провели освидетельствование водителя, по результатам которого стало известно, что женщина управляла автомобилем в трезвом состоянии.

Госавтоинспекция напоминает, что водителям необходимо быть внимательными на дороге, соблюдать ПДД, следить за технической исправностью автомобилей, не управлять транспортным средством в утомленном и болезненном состоянии, не превышать скоростной режим, а также при движении учитывать дорожные и метеорологические условия.

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