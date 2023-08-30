В Нижнетагильском музее открылась выставка работ художницы Анжелики Южаковой

Главным мотивом выставки стала «тагильская роза». Фото: социальные сети ИА «Все новости»

В музее изобразительных искусств Нижнего Тагила открылась выставка председателя Нижнетагильского отделения Союза художников России Анжелики Южаковой «Инсайт». По словам художницы, большая часть идей для работ пришла моментально и неожиданно.

- Мы, готовясь к этой выставке получили неожиданное впечатление. Я увидела, что привезли и подумала: как это будет располагаться в этом зале? Зашла и увидела очень красивые инсталляции, - делиться своими впечатлениями на открытии директор музея Марина Агеева.

Главным мотивом выставки стала «тагильская роза». Она является основным элементом в росписи металлических подносов, однако на выставке этот цветок предстал перед посетителями в совершенно другой форме и материалах.

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