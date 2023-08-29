В Екатеринбурге появился новый «музыкальный» арт-объект

На арт-объекте изображен герой с горящим сердцем, который играет на гитаре в мире звуков. Фото: социальные сети фестиваля уличного искусства Стенограффия

В Екатеринбурге на здании Молодежного центра культуры появился мурал от московского художника. На арт-объекте изображен герой с горящим сердцем, который играет на гитаре в мире звуков. Работу выполнил московский художник Денис Kibeda в рамках фестиваля уличного искусства Стенограффия.

- Любимые треки создают нужное настроение на площадке, заряжают энергией, иногда помогают вывезти еще один трудный день. Нелегко превратить свой багаж опыта в проникновенную мелодию, но парню с мурала такой трюк точно под силу. Секрет — большое пылающее сердце, которое ведет его по яркому миру звуков, - сообщили в социальных сетях фестиваля.

Работу можно посмотреть на стене Молодежного центра культуры на улице Высоцкого 22.

Ранее мы рассказывали, что в селе Маминское в рамках «Стенограффии» и URALRUIN заброшенное здание на берегу реки превратили в арт-объект «Маяк». Художники команды SPEKTR преобразили полуразрушенное помещение бывшей гидроэлектростанции.

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