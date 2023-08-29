В селе Маминское заброшенное здание превратили в «Маяк»

Арт-объект презентовали во время празднования 341-летия села Маминское Фото: пресс-служба «Стенограффии»

В селе Маминское в рамках «Стенограффии» и URALRUIN заброшенное здание на берегу реки превратили в арт-объект «Маяк». Художники команды SPEKTR преобразили полуразрушенное помещение бывшей гидроэлектростанции.

- Как и обычный маяк, он указывает вектор движения и выполняет навигационную функцию. Однако задача этой работы - обозначить направление не в пространстве, а символически, - рассказал Андрей Колоколов из команды SPEKTR. - Она иллюстрирует собой наши планы «куда».

Место для арт-объекта выбрали на воркшопе с участием жителей села и лидеров городских инициатив из Екатеринбурга. Презентовали «Маяк» 26 августа во время празднования 341-летия села Маминское.

Сейчас в планах у художников на участке реки между Екатеринбургом и Каменском-Уральским сделать другие арт-объекты и точки притяжения, которые будет интересно исследовать самим уральцам и туристам.

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