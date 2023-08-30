В Нижнем Тагиле подросла средняя зарплата

Реальный заработок тагильчан постоянно растет Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Средняя зарплата в Нижнем Тагиле достигла отметки в 60 тысяч рублей, что на 17% выше, чем в начале 2023 года. Об этом со ссылкой на телеканал «Тагил-ТВ» пишет издание Тагил.Лайф.

Динамичнее всего заработная плата растет в сфере обрабатывающей промышленности, где рост составил 25% по итогам 8 месяцев этого года.

В мэрии Нижнего Тагила отмечают, что рост зарплат в городе увеличивают объем налогов, перечисляемых в бюджет города, а также покупательскую способность горожан.

Отметим, что сейчас Нижний Тагил готовится к отопительному сезону, который стартует в уральском городе в середине сентября.

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