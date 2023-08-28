Нижний Тагил готовят к отопительному сезону

Отопительный сезон в Свердловской области стартует в середине сентября 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле полным ходом продолжается подготовка к новому отопительному сезону, который стартует в городе в середине сентября. Об этом сообщает портал Тагил.Лайф.

Для своевременного запуска тепла в домах и социальных объектах города сейчас в Нижнем Тагиле идет реконструкция котельных по федеральному проекту «Чистый воздух» национального проекта «Экология» - на обновление теплоисточников города в 2023 года выделили 600 миллионов рублей.

Специалисты ведут работы на котельных №21, 31 и 36, а также «Сокол» и «УПИ», также идет проверка всей системы на предмет готовности к запуску.

Отметим, что в Екатеринбурге во время гидравлических испытаний летом вот уже несколько лет не отключают горячую воду в домах.

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