Проект развязки разрабатывала компания-застройщик Фото: Алексей БУЛАТОВ

На ЕКАД построят новую развязку. Это необходимо для продления улицы Амундсена от проспекта Сахарова до ЕКАД. Проект уже согласован. Это подтвердили «КП-Екатеринбург» в Управлении автодорог Свердловской области.

Проект развязки разрабатывала компания-застройщик «РСГ-Академическое». Работа над проектом будет завершена к концу 2023 года.

Ранее о том, что улицу Амундсена из Академического продлят до ЕКАДа сообщал заместитель главы города по строительству Рустам Галямов.

- Амундсена мы уже дотянули до академии тенниса на улице Академика Парина, - отмечал он. - Уже заключен контракт на продолжение улицы на участке до ЕКАД. Строительство разбито на несколько этапов.

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