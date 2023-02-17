Дорогу включили в программу регионального Министерства транспорта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Улицу Амундсена из Академического продлят до ЕКАДа к 2027 году. По словам заместителя главы города по строительству Рустама Галямова, эту дорогу включили в программу регионального Министерства транспорта и дорожного хозяйства.

- Амундсена мы уже дотянули до академии тенниса на улице Академика Парина. Уже заключен контракт на продолжение улицы на участке до ЕКАД. Строительство разбито на несколько этапов, - отметил Рустам Галямов.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге закроют для проезда участок улицы Сахалинской. Об этом предупредили горожан в администрации города. Проехать нельзя будет автомобилистам в районе дома № 7 из-за строительства сетей водоснабжения. Планируется, что проезд будет перекрыт с 1 по 17 марта.

- На закрытом участке будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели, - рассказали в мэрии.