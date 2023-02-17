Работы будут проводить специалисты ЕМУП «Водоканал» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге закроют для проезда участок улицы Сахалинской. Об этом предупредили горожан в администрации города. Проехать нельзя будет автомобилистам в районе дома № 7 из-за строительства сетей водоснабжения. Планируется, что проезд будет перекрыт с 1 по 17 марта.

- На закрытом участке будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели, - рассказали в мэрии.

Работы будут проводить специалисты ЕМУП «Водоканал». Руководство предприятия просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения. После строительных работ коммунальщики восстановят алименты благоустройства.

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