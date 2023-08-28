После вмешательства прокуратуры в Арамиле прекращен сброс сточных вод в реку

Предприятие сбрасывало в реку сточные воды с превышением установленных нормативов качества воды Фото: Алексей БУЛАТОВ

После сообщения о сбросе загрязненных грунтовых вод в реку Исеть в Арамиле прокуратура провела проверку и нашла нарушения.

- Установлено, что ООО «СК «Исеть» осуществляет пользование водным объектом рыбохозяйственного значения в отсутствие разрешительной документации и сбрасывает в реку сточные воды с превышением установленных нормативов качества воды, - рассказали в прокуратуре.

На предприятие завели дела по ст. 7.6 КоАП РФ (пользование водным объектом с нарушением установленных условий), и по ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ (нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты). Компания получила штраф на 80 тысяч рублей.

Напомним, ранее прокуратура оштрафовала на 130 тысяч рублей МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» за сброс сточных вод в реку Исеть.

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