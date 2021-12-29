Прокуратура оштрафовала муниципальное учреждение за сброс сточных вод в Исеть

Уучреждение сбрасывало сточные воды с превышающей норму концентрацией загрязняющих веществ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура оштрафовала на 130 тысяч рублей МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» за сброс сточных вод в реку Исеть. Об этом сообщает надзорное ведомство Свердловской области.

- Муниципальное учреждение допускает нарушение требований водного законодательства при сбросе принимаемых сточных вод через коллектор сети дождевой канализации, - говорится в сообщении.

При этом МБУ использовало реку для сброса вод без разрешительной документации. Кроме того, учреждение сбрасывало сточные воды с превышающей норму концентрацией загрязняющих веществ. МБУ использовало для этого канализацию, расположенную на участке набережной от улицы Куйбышева до Малышева.

Осенью 2021 года прокуратура провела проверку. По ее результатам межрайонная природоохранная прокуратура в отношении МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» возбудила дела об административных правонарушениях. Их устранение находится на контроле надзорного ведомства.

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