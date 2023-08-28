Осадки ослабеют 1 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики обещают жителям Екатеринбурга похолодание и дожди. По прогнозам метеоролога Алексея Пулина, средняя температура за неделю ожидается около +12, что на 1-2 градуса ниже климатической нормы. Все дело в циклоне.

- Погоду будет определять углубляющийся (усиливающийся) циклон, - рассказал Алексей Пулин в своем Telegram-канале.

По прогнозам синоптиков Уральского гидрометцентра, в Екатеринбурге наиболее дождливыми ожидаются 30-31 августа. Улучшится погода после 1 сентября.

Осеннюю погоду обещают по всей области. Ранее мы писали, что неделя в Свердловской области ожидается прохладной и дождливой.

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