Циклон принесет дожди и ветер Фото: Алексей БУЛАТОВ

Неделя в Свердловской области ожидается прохладной и дождливой. Об этом сообщают синоптики. Столбики термометров не поднимутся выше 18 градусов.

- Погоду в регионе будет определять углубляющийся (усиливающийся) циклон, который, пройдя путь от Ямала, через Республику Коми и Пермский край, расположится над Южным Уралом, - рассказал эксперт в области метеорологии Алексей Пулин в своем Telegram-канале.

По данным главного синоптика Уральского гидрометцентра Галины Шепоренко, температура воздуха в ближайшие четверо суток ночью составит +5…+10 градусов, днем +12…+18 градусов. Вероятны порывы ветра 13-15 м/с. Согласно прогнозам, осадки ослабеют 1 сентября и в регионе станет немного теплее.

Отмечается, что в Екатеринбурге наиболее дождливыми ожидаются 30-31 августа.

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