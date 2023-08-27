На Урале скончался 10-летний зацепер

Подросток получил тяжелую травму головы
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Каменске – Уральском школьник скончался после зацепинга. Напомним, ребенок решил прокатиться на поезде, но упал и ударился головой об рельсы. Мальчик был в состоянии шока, а вытащить его с путей помог другой подросток. Известно, что ребенка спасали врачи больницы № 5.
- Мальчик умер в больнице. Закрытая черепномозговая травма, кровоизлияние в мозг, - сообщает паблик «ЧП Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте».
Также в полиции Каменска – Уральского сообщали, что после падения подростка на рельсы проводится проверка.
В пресс-службе областного Следственного комитета «КП-Екатеринбург» сообщили, что пока воздерживаются от комментариев.
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