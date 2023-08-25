На Урале 10-летний зацепер угодил в реанимацию

Очевидцы уверяют, что подросток потерял сознание Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменск-Уральском в микрорайоне поселок Чкалова 24 августа школьник получил тяжелые травмы во время зацепинга. Десятилетний мальчик зацепился за поезд, но не удержался и упал на рельсы. Зацепер получил травму головы, после чего потерял сознание. Об этом сообщает telegram-канал «ЧП Каменск-Уральский».

По словам очевидцев, упавшего мальчика убрал с рельс другой подросток. В момент происшествия экстремал просил, чтобы его отпустили. Прибывшие на место медики оказали ему экстренную помощь и увезли в больницу № 5. Ребенка поместили в отделение реанимации.

В пресс-группе МО МВД «Каменск-Уральский» подтвердили факт произошедшего.

- По факту происшествия сотрудники отдела полиции № 23 проводят проверку. В ходе которой будут установлены точные обстоятельства произошедшего, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-группе полиции Каменск-Уральского. Ранее, на Урале сняли с поезда 16-летнего зацепера. На экстремальное катание он решился из - за любопытства. Он сумел проехать пару сотен метров, а затем попался правоохранителям. С подростком провели профилактическую беседу.

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