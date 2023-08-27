Семья впавшей в кому девочки из Екатеринбурга рассказала о мошенниках

Родители девочки предупредили, что не ведут сбор Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Родители семилетней девочки, едва не погибшей после купания в Черном море, заявили о несуществующем сборе. Сообщения, якобы от лица семьи из Екатеринбурга, стали появляться в интернете. Однако, родители пострадавшего ребенка уверяют, что эти схемы используют недобросовестные лица.

- В настоящее время, мы не ведем никаких сборов. Все лекарственные средства нам предоставляют. Но в соцсетях активизировались мошенники. Они объявили, что собирают для нашего ребенка деньги, – сообщила мама ребенка порталу Е1.

Напомним, что девочка заболела еще 18 августа. После купания в Черном море у ребенка началась рвота и подскочила высокая температура. Родители пытались вылечить ее самостоятельно, однако это не помогло, и девочка потеряла сознание. Далее ребенка спасали в палате реанимации. Состояние пострадавшей врачи оценили, как крайне тяжелое.

Губернатор Свердловской области подключил специалистов Детского реанимационно-консультативного центра.

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