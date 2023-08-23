Власти Сочи заявили, что качество воды на побережье соответствует необходимым нормам Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи произошло ЧП, 7-летняя девочка из Екатеринбурга оказалась при смерти после купания в Черном море. Врачи подозревают отравление.

7-летняя девочка оказалась при смерти после купания в Черном море: что известно на 23 августа 2023

Все случилось 18 августа. После купания в море у девочки поднялась температура и началась рвота. Сутки родители пытались лечить ребенка сами. Сначала это помогло, но потом 7-летней девочке из Екатеринбурга, искупавшейся в Черном море, стало хуже, она потеряла сознание. Больница в Лазаревском, куда родители привезли ребенка, оказалась переполнена детьми, также подхватившими ротавирус.

Спустя два часа юная екатеринбурженка начала задыхаться, а изо рта пошла пена. В итоге 7-летняя девочка после купания в море попала в реанимацию.

- Отек легких спал, выкачали 2,5 литра жидкости. Мозг сейчас очень сильно страдает. Мы не знаем, в каком состоянии она будет, когда вернется к жизни, - рассказала E1.RU мама ребенка Елена.

К ситуации с 7-летней девочкой, оказавшейся при смерти после купания в Сочи, уже подключился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Состояние 7-летней девочки, оказавшейся при смерти после купания в Сочи, – 23 августа 2023

Он рассказал, что ребенка осмотрели специалисты Детского реанимационно-консультативного центра, которые прибыли на санитарном борте в Сочи.

- Состояние девочки оценили как крайне тяжелое, динамика отрицательная. Когда медики попробовали переложить ее для транспортировки, состояние ребенка резко ухудшилось, - пишет Telegram-канал «Не для протокола», который считают близким к губернатору.

Пока ребенка решили не перевозить ни Москву, ни в Екатеринбург - из-за высоких рисков для жизни 7-летней девочки, попавшей в реанимацию после купания в Черном море.

КСТАТИ

В мэрии Сочи отрицают, что 7-летняя девочка из Екатеринбурга подхватила ротавирус в Черном море.

- Контроль за качеством морской воды проводится в еженедельном режиме. С начала летнего сезона специалистами Роспотребнадзора взято 4204 пробы, нестандартных не выявлено. Все пляжи имеют санэпидзаключения на водопользование, - рассказали нашим коллегам из «КП-Краснодар» в администрации Сочи.