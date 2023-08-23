Состояние девочки оценили как крайне тяжелое Фото: Алексей БУЛАТОВ

Девочка из Екатеринбурга впала в кому во время отдыха в Сочи. Об этом сообщает E1.RU. Маша отравилась после купания в море.

По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева девочку планировали эвакуировать из Лазаревского в Москву. Однако, когда медики попробовали переложить ее для транспортировки, ее состояние резко ухудшилось.

- Специалисты Детского реанимационно-консультативного центра прибыли на санитарном борте в Сочи, где осмотрели семилетнюю Машу, - сообщает telegram-канал «Не для протокола». - Состояние девочки оценили как крайне тяжелое, динамика отрицательная.

В итоге девочку решили оставить в Лазаревском из-за высоких рисков.

Также сообщается, что врачи Территориального центра медицины катастроф проконсультировали коллег из Краснодарского края по видеосвязи и согласовали интенсивную терапию для девочки.

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