В Ревде поблагодарили волонтеров, которые помогали в тушении пожаров

В Ревде наградили волонтеров, которые помогали тушить лесные пожары в мае этого года. Фото: социальные сети главы Ревдинского городского округа Татьяны Клепиковой
В Ревде наградили волонтеров, которые помогали тушить лесные пожары в мае этого года. Об этом рассказала глава Ревдинского городского округа Татьяна Клепикова.
- Это только малая часть тех, кто оказывал помощь в тот период. Благодарю абсолютно всех. Вы на деле доказали, что сила Ревды в ее неравнодушных жителях, - написала в своих социальных сетях глава Ревдинского городского округа Татьяна Клепикова.
Напоминаем лесной пожар начался в Ревде днем 6 мая. Как рассказали читатели «КП-Екатеринбург», пожар начался в районе реки Кислянка между Дегтярском и Ревдой. Затем мощный пожар подобрался к жилым домам. Тогда в связи с ухудшением пожароопасной обстановки проводилась эвакуация людей в селе Мостовое, деревнях Верхотурка, Первомайская и Ольховка под Верхней Пышмой.
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