Екатеринбурженку с туберкулезом принудительно отправили на госпитализацию

Женщина с инфильтративным туберкулезом, представляющая эпидемиологическую опасность для окружающих, умышленно не посещала диспансер и не лечилась Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Октябрьского района через суд добилась принудительной госпитализации екатеринбурженки с заразным туберкулезом. Сотрудникам стало известно, что женщина с инфильтративным туберкулезом, представляющая эпидемиологическую опасность для окружающих, умышленно не посещала диспансер и не лечилась.

- По результатам проверки прокуратура направила в суд административное исковое заявление о госпитализации местной жительницы в противотурберкулезную организацию в принудительном порядке, - сообщают в прокуратуре Свердловской области.

Октябрьский районный суд удовлетворил иск прокуратуры и женщину принудительно госпитализировали в специальное медицинское учреждение.

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